В центре Москвы произошла авария на электроподстанции

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В центре Москвы произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции в Хлебном переулке, сообщили в пресс-службе "МОЭСК". Там было повреждено электрооборудование напряжением 0,4 кВ.

Подача электроэнергии потребителям не прерывалась благодаря сработавшей автоматике. Всех абонентов мгновенно перевели на резервную схему энергоснабжения.

Сейчас на подстанции идут восстановительные работы.

Хлебный переулок находится на территории двух районов в центре Москвы - Пресненского и Арбата.