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Подмосковных таможенников будут судить за продажу якобы уничтоженного сыра

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Следователи довели до суда уголовное дело о халатности против подмосковных таможенников. Согласно делу, часть подлежащей уничтожению партии сыра была отправлена в торговую сеть.

"Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

По данным следствия, в октябре 2018 года на Ступинский таможенный пост Московской области поступило свыше 21 тонны сыра в адрес фирмы, являющейся единственным и эксклюзивным поставщиком этого товара.

В процессе таможенного контроля были назначены экспертизы с отбором проб и образцов товара, которые впоследствии были направлены на исследование. После того, как было получено заключение Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС, руководство Ступинского таможенного поста решило изъять и уничтожить всю продукцию, сказала Марковская.

Вместе с тем, отметила она, "фактически изъятый товар был уничтожен сотрудниками таможни частично, а оставшаяся продукция передана для реализации".

Имен обвиняемых и количества реализованного продукта Марковская не уточнила.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что из 21 тонны сыра было утилизировано 17 тонн.

Московская область ФТС

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