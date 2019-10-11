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Мужчина с газовым баллончиком попытался ограбить банк в Москве

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Мужчина с газовым баллончиком попытался ограбить офис финансово-кредитной организации на Волгоградском проспекте в Москве.

В пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что, угрожая газовым баллончиком, нападавший потребовал от сотрудников организации деньги, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Москва

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