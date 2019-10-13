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Более 20 рейсов задержано и 10 отменено в столичных аэропортах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В столичных аэропортах в ночь на воскресенье отменили и задержали 31 рейс, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По данным на 01:30 по московскому времени, в Домодедово 13 рейсов задержано, девять отменено. Во Внуково четыре рейса задержано и один отменен. В Шереметьево задержано четыре рейса.

Информации об изменениях в расписании аэропорта "Жуковский" нет.

В Москве и Подмосковье в субботу и в воскресенье из-за шквалистого ветра действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

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