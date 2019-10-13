Полиция Москвы опровергла сообщения о нападении на сотрудника ГИБДД в Зеленограде

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Полиция российской столицы не подтвердила сообщения о ранении сотрудника ГИБДД в Зеленограде. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского ведомства, ножевое ранение получил мужчина недалеко от отделения ГИБДД.

В пресс-службе отметили, что мужчина с ножевым ранением обратился к сотрудникам ГИБДД, они вызвали ему бригаду скорой помощи для госпитализации. Подозреваемый в нападении задержан, проводится проверка.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что неизвестный с ножом ранил сотрудника ГИБДД в Зеленограде.