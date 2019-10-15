Мэрия Москвы спрогнозировала рост реальной зарплаты в столице на 3% ежегодно

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство столицы во вторник одобрило прогноз социально-экономического развития Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства города, увеличение валового регионального продукта (ВРП) в 2020-2022 гг. составит 2,3-3,4% в год. Рост реальной заработной платы запланирован на уровне 2,9-3,2% ежегодно, рост инвестиций - на уровне 5,5-6,8% в год.

Важнейшим драйвером инвестиционной активности будет оставаться адресная инвестиционная программа (АИП) общим объемом свыше 2 трлн рублей за три года. Порядка 2/3 АИП планируется направить на развитие транспортной системы Москвы.

Рост промышленного производства в 2020-2022 гг. прогнозируется на уровне 3,4-4%, рост розничного товарооборота и объема платных услуг населению - 2,5-3 % ежегодно.

Инфляция прогнозируется на уровне 3,7% в год, уточнили в пресс-службе.

По данным мэрии, в 2019 году экономика Москвы продолжила устойчивое развитие, рост ВРП составит 2,4%.

Рост промышленного производства ожидается на уровне 7,1% к уровню 2018 года.

Объем инвестиций в основной капитал увеличится до 10% и составит порядка 2,8 трлн рублей.

Средняя заработная плата в городе вырастет на 9% в номинальном и на 4,2% в реальном выражении.

Рост потребительских цен ожидается на уровне 3,8%.