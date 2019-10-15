В Москве задержали ложных форекс-дилеров, похитивших более 100 млн рублей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Москве задержали участников преступного сообщества, которые под видом брокерской деятельности похитили более 100 млн рублей. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники, не имея необходимой лицензии, разместили с 2016 года в интернете ложную информацию о возможности получить доход на электронном рынке обмена валют. При этом сообщники позиционировали себя как представители форекс-дилера и привлекали деньги граждан, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем похищали, сказала Волк.

По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать 100 млн рублей.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество), частям 1, 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), сообщила представитель МВД РФ.

В ходе обысков, проведенных по местам проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Волк отметила, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.