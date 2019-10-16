Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Московские полицейские задержали школьную учительницу по подозрению в жестоком обращении с 11-летним учеником, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В полицию с заявлением обратилась 40-летняя москвичка. Женщина пояснила, что она является мамой 11-летнего несовершеннолетнего мальчика, учащегося одной из столичных школ. Мама мальчика сообщила, что один из учителей школы, не желая проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании её несовершеннолетнего сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, что сопровождалось жестоким к нему обращением и противоправными действиями", - приводятся ее слова на сайте столичного главка МВД.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, добавили в пресс-службе полиции.