Поиск

Ранее судимого жителя Подмосковья задержали за "минирование" вокзала

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские задержали подозреваемого, сообщившего о "минировании" на железнодорожной станции в городе Кашира, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник позвонил в экстренную службу "112" и сообщил о взрывном устройстве на одной из ж/д станций Кашира. "Информация была проверена сотрудниками полиции, предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказала Петрова в пятницу.

В результате полицейские задержали ранее судимого 42-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Фигурант дела заключен под стражу.

Московская область Кашира МВД Татьяна Петрова

Новости

Националисты решили провести "Русский марш" в Москве под новым названием

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту "дела 27 июля" Коваленко

Пострадавшим при обрушении моста в парке Горького присудили 120 000 рублей компенсаций

Пострадавшим при обрушении моста в парке Горького присудили 120 000 рублей компенсаций

Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве

Подмосковным чиновникам первым в России разрешат работать на дому

Аналитики PwC назвали скорую помощь Москвы второй в мире по эффективности

Суд вернул прокатчику "Флай авто" иск к ФБК Навального на 1 млрд рублей

Суд вернул прокатчику "Флай авто" иск к ФБК Навального на 1 млрд рублей

Фигуранта "дела 27 июля" Емельянова арестовали до 14 декабря

Суд отклонил апелляции о мерах пресечения Егору Жукову и Самариддину Раджабову

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');