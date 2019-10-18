Ранее судимого жителя Подмосковья задержали за "минирование" вокзала

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские задержали подозреваемого, сообщившего о "минировании" на железнодорожной станции в городе Кашира, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник позвонил в экстренную службу "112" и сообщил о взрывном устройстве на одной из ж/д станций Кашира. "Информация была проверена сотрудниками полиции, предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказала Петрова в пятницу.

В результате полицейские задержали ранее судимого 42-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Фигурант дела заключен под стражу.