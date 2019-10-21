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Угонщики машины на востоке Москвы ударили полицейского монтировкой по голове

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Двое угонщиков автомобиля ударили полицейского монтировкой по голове, прибывшего для их задержания, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"В службу "02" поступило сообщение о том, что на Суздальской улице неизвестные вскрывают автомашину. Прибывшим на место нарядом отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Новокосино г. Москвы по указанному адресу были обнаружены двое граждан, которые при задержании оказали сопротивление", - заявили в ведомстве.

Следователем столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

МВД Москва СКР

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