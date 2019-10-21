Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как сообщил начальник службы пожаротушения "Центра управления в кризисных ситуациях" ГУ МЧС по Москве Юрий Жуковский, тушение затрудняет тот факт, что в здании хранятся "шины, мобильное оборудование".

"Была угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание. Сейчас угрозы нет", - сообщил он в видеоинтервью, распространенном пресс-службой в понедельник.

Согласно данным мобильной лаборатории столичного управления МЧС РФ, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ из-за пожара не зафиксировано, добавил Жуковский.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в складском строении на площади порядка 800 кв. метров по адресу: ул. Амурская, 3, стр. 11. Позднее площадь пожара достигла 1,5 тыс. квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало. По данным открытых источников, в здании по этому адресу находится сервисный центр шиномонтажа.