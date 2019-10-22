Двух бывших гаишников осудили в составе банды похитителей новых автомобилей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Московской области суд приговорил к условным и реальным срокам 18 участников группировки, которая похищала новые автомобили премиум-класса из автосалонов. Среди осужденных - два бывших сотрудника ГАИ и четыре сотрудника лизинговых компаний, сообщила пресс-служба СКР.

Им вменили участие в преступном сообществе и мошенничество в составе организованной группы. По версии следствия, всего в группе было больше 30 участников. Трое из них были осуждены ранее, девять остаются в федеральном розыске.

Следствие и суд установили, что с января 2015 по апрель 2016 года участники группы Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов похищали новые дорогие машины премиум-класса, обманывая сотрудников подмосковных лизинговых компаний. Затем они перепродавали автомобили иностранцам и вывозили их из России. Ущерб от их деятельности, по оценке следствия, превысил 40 млн рублей.

Расследование дела осложняла скрытность и конспирация подозреваемых, большое количество фальшивых документов, печатей, подставных фирм и отсутствие регистрации почти у всех фигурантов.