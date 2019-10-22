Лукашенко нашел дугу нестабильности вокруг Белоруссии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация у границ страны накаляется и вокруг страны появляется "дуга нестабильности".

"Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле", - заявил Лукашенко, вручая госнаграды военнослужащим Службы безопасности президента (СБП).

Белорусский президент, которого цитирует его пресс-служба, заявил, что в случае агрессии против государства, "все мы - воины элитного подразделения, и наша задача - быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан".

"Помните, что у вас должны всегда быть чистые руки, светлые, чистые лицо и глаза. Потому что это не только ваши руки и глаза. Это и руки, и глаза президента, главы государства", - подчеркнул президент.