В выселенном здании рядом с мэрией Москвы произошел пожар

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в двухэтажном выселенном здании по адресу: ул. Тверская, д.9, стр.3, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Небольшой пожар на площади 30 кв.м был локализован в 13:15. По предварительным данным, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его информации, в момент возгорания в здании никого не было. В настоящее время уточняется причина пожара и собственник помещения.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Неподалеку от этого строения, по адресу: ул. Тверская, дом 13, располагается здание правительства Москвы.