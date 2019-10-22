Поиск

В выселенном здании рядом с мэрией Москвы произошел пожар

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в двухэтажном выселенном здании по адресу: ул. Тверская, д.9, стр.3, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Небольшой пожар на площади 30 кв.м был локализован в 13:15. По предварительным данным, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его информации, в момент возгорания в здании никого не было. В настоящее время уточняется причина пожара и собственник помещения.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Неподалеку от этого строения, по адресу: ул. Тверская, дом 13, располагается здание правительства Москвы.

Москва

Новости

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды

Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц

Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц

Собянин объявил о новой программе выдачи бесплатных лекарств москвичам-сердечникам

Собянин объявил о новой программе выдачи бесплатных лекарств москвичам-сердечникам

Дочь посла Ирана покончила с собой в Москве

Схему движения на юге Москвы изменят из-за закрытия Каховской линии метро

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Массовое захоронение времен войны найдено на стройке в Зеленограде

Массовое захоронение времен войны найдено на стройке в Зеленограде

В Москве следующая неделя останется теплой

В Москве следующая неделя останется теплой

Пожар на складе в Москве охватил 1,5 тыс. кв. метров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');