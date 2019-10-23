Пожар в металлическом ангаре на северо-востоке столицы потушен

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в металлическом ангаре на площади 400 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС по Москве.

"В 00.46 пожар ликвидирован", -говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Произошло частичное обрушение кровли, отмечает пресс-служба МЧС.

Ранее сообщалось, что произошло загорание металлического ангара по адресу: Алтуфьевском шоссе, д. 27А, стр. 11 (СВАО).

Пожар был локализован в 23.22 по московскому времени.

Информация о пострадавших не поступала.