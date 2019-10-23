Пожар в металлическом ангаре на северо-востоке столицы потушен
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в металлическом ангаре на площади 400 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС по Москве.
"В 00.46 пожар ликвидирован", -говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Произошло частичное обрушение кровли, отмечает пресс-служба МЧС.
Ранее сообщалось, что произошло загорание металлического ангара по адресу: Алтуфьевском шоссе, д. 27А, стр. 11 (СВАО).
Пожар был локализован в 23.22 по московскому времени.
Информация о пострадавших не поступала.