В Московском зоопарке впервые появились редчайшие балийские скворцы

Фото: Московский зоопарк

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В сентябре в Московский зоопарк из Варшавы привезли трех самок балийского скворца, численность этого вида в природе не превышает нескольких десятков особей, сообщается на сайте зоопарка в пятницу.

Этот вид птиц занесен в Международную Красную книгу как находящийся на грани исчезновения. В наши дни встретить балийского скворца можно только на северо-западе Бали и на северо-восточной части Явы.

Ранее этих птиц в Московском зоопарке никогда не было. "Их появление на экспозиции - большое и долгожданное событие. Нам удалось получить трех самок из Варшавского зоопарка в рамках Европейской программы по сохранению балийского скворца в неволе. Две из них уже освоились в нашем Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском, а одна птица активно обживает уютный вольер в павильоне "Дом птиц", - сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся на сайте.

В ближайшее время зоопарк рассчитывает получить для каждой самки по самцу, чтобы начать работу по получению потомства.