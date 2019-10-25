Уголовное дело завели на мужчину, бросившего младенца на тротуаре в центре Москвы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ) возбуждено после обнаружения во вторник шестимесячного ребёнка, оставленного молодым мужчиной на улице в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"В полицию поступило сообщение о том, что на улице Щепкина неизвестный мужчина оставил сверток черного цвета на тротуаре и убежал. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, где было установлено, что в свертке находился грудной ребенок, по предварительным данным, в возрасте шести месяцев", - сказали в пресс-службе в пятницу.

Ребенок, по данным полиции, был госпитализирован в медицинское учреждение Москвы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Полицейские разыскивают мужчину азиатской наружности худощавого телосложения, возраст 25-27 лет, рост 170-180 см, волосы темные короткие, был одет в джинсовый костюм синего цвета, на шее шарф", - заявили в ведомстве.