Поиск

Уголовное дело завели на мужчину, бросившего младенца на тротуаре в центре Москвы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ) возбуждено после обнаружения во вторник шестимесячного ребёнка, оставленного молодым мужчиной на улице в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"В полицию поступило сообщение о том, что на улице Щепкина неизвестный мужчина оставил сверток черного цвета на тротуаре и убежал. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, где было установлено, что в свертке находился грудной ребенок, по предварительным данным, в возрасте шести месяцев", - сказали в пресс-службе в пятницу.

Ребенок, по данным полиции, был госпитализирован в медицинское учреждение Москвы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Полицейские разыскивают мужчину азиатской наружности худощавого телосложения, возраст 25-27 лет, рост 170-180 см, волосы темные короткие, был одет в джинсовый костюм синего цвета, на шее шарф", - заявили в ведомстве.

Москва

Новости

В Московском зоопарке впервые появились редчайшие балийские скворцы

В Московском зоопарке впервые появились редчайшие балийские скворцы

Москвичам рекомендовали "переобуть" машины на следующей неделе

Оргкомитет "Русского марша" сообщил об отказе мэрии Москвы в согласовании акции

Оргкомитет "Русского марша" сообщил об отказе мэрии Москвы в согласовании акции

Пассажир московского метро погиб, упав на рельсы на станции "Отрадное"

Стоимость строительства метро в Москве в 2011-2024 годах превысит 2 трлн рублей

В Москве насчитали свыше 130 тысяч самозанятых

Два самолета получили повреждения в "Шереметьево"

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в подземный переход у метро

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в подземный переход у метро

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды

Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц

Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');