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Тела двоих братьев-близнецов обнаружили в подмосковном лесу

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства смерти двух братьев-близнецов в Чеховском городском округе, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области в пятницу.

Тела двух братьев 1982 года рождения были найдены в четверг, 24 октября, в лесу у подмосковного поселка Ровки. Установлено, что мужчины умерли примерно сутки назад. По данному региональное управление СКР проводит проверку, отмечается в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия на телах братьев не было обнаружено следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, сообщили в СКР.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Московская область Ровки СКР

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