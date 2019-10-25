Тела двоих братьев-близнецов обнаружили в подмосковном лесу

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства смерти двух братьев-близнецов в Чеховском городском округе, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области в пятницу.

Тела двух братьев 1982 года рождения были найдены в четверг, 24 октября, в лесу у подмосковного поселка Ровки. Установлено, что мужчины умерли примерно сутки назад. По данному региональное управление СКР проводит проверку, отмечается в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия на телах братьев не было обнаружено следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, сообщили в СКР.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.