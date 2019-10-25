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ХроникаУбийство солдат сослуживцем в ЗабайкальеОбновлено в 15:26

В полиции объяснили частичную эвакуацию Казанского вокзала Москвы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Частичную эвакуацию и проверку на Казанском вокзале в Москве проводили после того, как в цехе сортировок вокзального почтамта в одной из посылок обнаружили подозрительный предмет и заподозрили, что это снаряд. Проверка ничего подозрительного не выявила, заявили в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Ранее источник "Интерфакса" рассказал о проверке вокзала оперативными службами после сообщения о том, что там обнаружен снаряд. Речь шла о проверке здания по адресу Краснопрудный переулок, 7, строение 1.

"На место вызваны кинологи, проведена частичная эвакуация, на месте находятся оперативные службы", - говорил он.

В ГУ МВД Москвы заявили, что проверяют эту информацию.

Москва МВД Казанский вокзал

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