В полиции объяснили частичную эвакуацию Казанского вокзала Москвы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Частичную эвакуацию и проверку на Казанском вокзале в Москве проводили после того, как в цехе сортировок вокзального почтамта в одной из посылок обнаружили подозрительный предмет и заподозрили, что это снаряд. Проверка ничего подозрительного не выявила, заявили в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Ранее источник "Интерфакса" рассказал о проверке вокзала оперативными службами после сообщения о том, что там обнаружен снаряд. Речь шла о проверке здания по адресу Краснопрудный переулок, 7, строение 1.

"На место вызваны кинологи, проведена частичная эвакуация, на месте находятся оперативные службы", - говорил он.

В ГУ МВД Москвы заявили, что проверяют эту информацию.