Грузовик перевернулся на Киевском шоссе, пострадал его водитель

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Дорожное движение на Киевском шоссе в Москве затруднено после того как на дороге перевернулся грузовик с щебнем, сообщили в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции в субботу.

Как отмечается в сообщении пресс-службы в соцсети, в 8:55 на 32-м километре Киевского шоссе, водитель фуры не справился с управлением и опрокинул машину на проезжую часть.

В результате аварии пострадал водитель грузовика, на проезжую часть высыпался щебень из грузовика.

Движение на этом участке затруднено в обе стороны. На месте работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы города, сообщили в ведомстве.