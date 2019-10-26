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В четырех округах Москвы изменилась схема движения транспорта

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Схема движения транспорта изменилась в четырех округах столицы в связи со строительством путепровода и метрополитена, проведением инженерных работ, а также реконструкцией Политехнического музея, сообщает в субботу сайт мэра Москвы.

В частности, до 1 августа следующего года из-за строительства метро изменена схема движения в Новой Москве.

Как отмечается в сообщении, с 21 октября 2019 года по 1 августа 2020 года изменилась схема движения в ТиНАО из-за строительства метрополитена. Полностью перекрыто движение на участке дублера магистрали Солнцево - Бутово - Видное в районе пересечения с Проектируемым проездом № 7051. Автомобили едут по обособленной полосе дороги.

В Южном административном округе из-за строительства путепровода с 26 октября по 20 декабря нельзя проехать по участку Дорожной улицы от улицы Кирпичные Выемки до МКАД, сообщает мэрия.

По ее данным, в Восточном административном округе Москвы с 21 октября по 10 декабря 2019 года ограничено движение от Открытого шоссе до улицы Николая Химушина.

Из-за инженерных работ перекроют одну полосу на участке Открытого шоссе от дома 26, корпуса 9, строения 2 до дома 26, корпуса 10, строения 1. Для проезда здесь временно расширили дорогу, сказали в ведомстве.

В Центральном административном округе из-за реконструкции Политехнического музея с 21 октября 2019 года по 14 ноября 2020 года ограничено движение по одной полосе на участке Лубянского проезда от Лучникова переулка до Лубянского проезда, дома 5, отметили в мэрии.

Москва

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