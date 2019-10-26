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В Москве на зеленой ветке метро из-за человека на путях прерывали движение поездов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Человек, оказавшийся на путях, прервал в субботу днем движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, около 14:40 было снято напряжение с контактного рельса на станции "Тверская". Через 10 минут пассажира вывели из тоннеля метро, рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе метро в 14:54 сообщили, что движение поездов на Замоскворецкой линии от станции "Автозаводская" до "Белорусской" восстановили.

В метро напомнили о необходимости соблюдения правил пользования метро и личной безопасности. Спускаться на пути метрополитена категорически запрещено, отметила пресс-служба.

Москва Тверская

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