Около 100 человек вывели из ТЦ на юге Москвы из-за сработавшей пожарной сигнализации

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сработавшая пожарная сигнализация в кинотеатре торгового центра на юге Москвы привела к эвакуации посетителей, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как рассказали в главке, сигнализация включилась в ТРЦ "Гудзон" на Каширское шоссе, 14, этаж 1/4, в кинотеатре, в зале №7. Прибывшие на место пожарные признаков возгорания не обнаружили, произошло ложное срабатывание, отметили в МЧС.

Администрация торгового центра вывела приблизительно 100 человек из кинотеатра до прибытия МЧС в целях безопасности. На месте обстановка спокойная.