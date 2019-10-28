В Кутузовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - На въезде с Третьего транспортного кольца в Кутузовский тоннель в Москве загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. Никто не пострадал, пожар потушили.

Автомобиль из тоннеля отбуксировали. В ближайшее время уберут проезжую часть, и движение будет полностью восстановлено. https://t.co/OpwV78by2d pic.twitter.com/V5hj2LOpzJ — ЦОДД (@gucodd) October 28, 2019

В машине загорелся моторный отсек, площадь возгорания составила квадратный метр.

Из-за инцидента было затруднено движение по внешней стороне ТТК, предупредили в Центре организации дорожного движения. Там обещали, что нормальное движение восстановится после буксировки горевшей машины и уборки проезжей части.