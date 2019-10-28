Две сумки с 9 млн рублей похитили у клиента банка в Москве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в вооруженном нападении на клиента банка, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник.

В результате нападения подозреваемые похитили у потерпевшего более 9 млн рублей, сказала Волк.

Установлено, что на Павелецкой площади на жителя столицы, который вышел из финансово-кредитного учреждения, напали неизвестные. Сделав несколько выстрелов в воздух, злоумышленники побили москвича, отобрали у него две сумки с деньгами и скрылись.

Следователем ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ (разбой).

"В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Маршала Бирюзова по подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Северо-Кавказского федерального округа. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Волк.