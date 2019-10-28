Москвичам посоветовали снимать с учета проданные авто, чтобы не платить за них налог

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве разъяснило, почему некоторым москвичам продолжают начислять транспортный налог на давно проданный автомобиль и посоветовало снимать реализованные машины с учета.

"Налогоплательщики считают, что договор купли-продажи транспортного средства - это уже основание для неначисления транспортного налога. Но - совсем нет. Налоговый кодекс построен таким образом, что транспортное средство должно быть снято с регистрационного учета. То есть не совсем здесь речь идет о праве собственности. Право собственности в данной ситуации роли не играет", - сказала заместитель руководителя московского управления ФНС России Евгения Круглова в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

По ее словам, бывают ситуации, когда новый собственник в силу различных причин не поставил машину на учет. В результате старый владелец продолжает получать не только уведомления о налогах, но иногда также и штрафы за нарушение правил дорожного движения за нового хозяина авто.

Во избежание таких проблем ФНС рекомендует продавцу проверить, снят ли проданный автомобиль с учета на его имя на сайте ГИБДД, и провести эту процедуру самостоятельно, если покупатель этим пренебрег.

"Просим напомнить нашим московским налогоплательщикам, что у них остается право в течение 10 дней с момента продажи автомобиля проверить и самостоятельно снять машину с учета. Такая часто встречаемая проблема у наших налогоплательщиков", - сказала Круглова.

Ранее сообщалось, что московское управление ФНС начало рассылку налоговых уведомлений москвичам, всего жители столицы получат 5,1 тыс. таких документов: 1,8 тыс. в электронном виде в личном кабинете на сайте ФНС и 3,3 млн - по почте. Уплатить налоги нужно не позднее 2 декабря 2019 года.