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Трое человек отравились наркотиками в квартире в Москве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Двое москвичей и их знакомая скончались в квартире в Басманном районе Москвы, предположительно отравившись наркотиками, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 28 октября в квартире жилого дома по улице Бакунинская обнаружены тела двух мужчин 1987 и 1988 годов рождения и женщины 1988 года рождения без внешних признаков насильственной смерти.

Она отметила, что, по предварительным данным, смерть наступила в результате отравления наркотическими препаратами.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Москва

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