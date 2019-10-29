Мэрия Москвы устроит праздник выпускников в 2020 году в Лужниках

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы решила провести праздник для выпускников столичных школ в ночь с 23 на 24 июля 2020 года в Лужниках, сообщила пресс-служба горадминистрации. Раньше эти праздники устраивали в Парке Горького.

Оргкомитет городского праздника возглавила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2019 году в выпускных вечерах участвовали 55 300 человек, в Парк Горького из них пришло более 22 000 человек.