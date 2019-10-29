В мэрии столицы рассказали, какие вещи чаще всего роняют москвичи в шахты лифта

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Москвичи более 5,2 тысячи раз звонили в 2019 году в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) с просьбой вернуть упавшие в шахту лифта и мусоропровод личные вещи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы во вторник.

"Чаще всего столичные жители роняли ключи, деньги, телефоны, банковские карты и документы",- сказали в пресс-службе. По данным департамента, в этом году москвичам также помогали вернуть часы, фотографии, ноутбуки, флешки и золотые украшения.

По словам собеседника агентства, случайно упавшие в мусоропровод или шахту лифта ценные предметы можно вернуть, для этого нужно оставить заявку в ЕДЦ.

"Диспетчер примет заявку жителя и сообщит в ГБУ "Жилищник" или лифтовую компанию, обслуживающую дом. Также сообщить о проблеме можно в мобильном приложении "Госуслуги Москвы", - отметили в департаменте.

Если вещь найдут сотрудники "Жилищника" или компании, обслуживающей лифты, с горожанами свяжутся диспетчеры и объяснят, куда прийти, чтобы забрать их, добавили в департаменте.