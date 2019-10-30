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В центре Москвы начнут сажать крупные деревья после благоустройства

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Москве до середины декабря высадят около 1200 крупных деревьев на благоустроенных улицах и площадях, сообщил сайт мэрии.

Деревья посадят на Рождественке и Остоженке, в переулках у Патриарших прудов, на Школьной и Шипиловской улицах, улице Чаплыгина, на Озерковской и Овчинниковской набережной, а также у Киевского вокзала.

Для каждой улицы деревья подбирают в соответствии с концепцией благоустройства, с учетом общего облика улицы и цвета листьев в разные времена года. В пресс-службе мэрии заверили, что выбираются морозо- и ветроустойчивые деревья, приспособленные к условиям мегаполиса. Их сажают в ямы с плодородным грунтом и керамзитовым дренажом.

На пешеходной Школьной улице на Таганке в ночь на 31 октября посадят 30 вязов. На Озерковской набережной высадят шесть вязов и черемух, на время высадки движение по набережной будет ограничено по крайней полосе.

Поздняя осень и начало зимы - оптимальное время для высадки крупномеров высотой 7-10 метров, напомнили в мэрии.

Москва

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