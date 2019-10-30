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Автобус без пассажиров сгорел в Москве

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Ехавший без пассажиров автобус полностью сгорел на юго-востоке Москвы утром в среду, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, это произошло у дома 4 на Красноказарменной набережной. В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

По информации источника, автобус принадлежит коммерческой компании-перевозчику.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили информацию о сгоревшем автобусе. "В 8:42 поступила заявка на загорание автобуса по адресу: Красноказарменная набережная, д. 4А, стр. 1 (Юго-восточный административный округ)", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Приехавшие пожарные сообщили, что горят все 20 квадратных метров автобуса. В 9:08 пожар был потушен.

В столичном МЧС уточнили, что автобус Мосгортранса ехал из парка в гараж без пассажиров. Там подтвердили, что пострадавших нет.

Москва

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