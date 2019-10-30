Поиск

Свыше 100 человек эвакуировали из школы в Москве из-за возгорания в подвале

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Возгорание утеплителя произошло в подвале школы на юго-западе Москвы, 110 человек (84 ребенка и 26 сотрудников заведения) эвакуированы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В здании школы ул. Новочеремушкинская улица, д. 62, к. 2 сработала противопожарная сигнализация. Установлено, что происходило тление утеплителя в подвале на площади 3 кв.м., оно ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

В результате инцидента пострадавших нет. Все эвакуированные переведены в соседний корпус, сообщил источник.

В столичном главке МЧС также подтвердили ликвидацию тления утеплителя и отсутствие пострадавших в результате инцидента в школе.

Москва МЧС

Новости

Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

Власти Москвы отозвали согласование "Правому маршу" и разрешили "Русский марш"

Власти Москвы отозвали согласование "Правому маршу" и разрешили "Русский марш"

В МГУ заявили, что поддерживающим аспиранта Мифтахова студенткам грозит отчисление

Риелторы назвали стоимость самой дешевой "однушки" в пределах МКАД

Избирком Королева расформируют после статьи о вбросах и каруселях

МГТС запустит сеть электрозаправок для транспорта

МГТС запустит сеть электрозаправок для транспорта

Мосгорсуд объяснил возврат дела "Седьмой студии" Серебренникова на новое рассмотрение

Мосгорсуд объяснил возврат дела "Седьмой студии" Серебренникова на новое рассмотрение

На северо-западе Москвы зафиксировали повышенное содержание сероводорода

Акция "Возвращение имен" началась у Соловецкого камня в Москве

Акция "Возвращение имен" началась у Соловецкого камня в Москве

Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице в ближайшие сутки

Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице в ближайшие сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');