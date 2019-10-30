Свыше 100 человек эвакуировали из школы в Москве из-за возгорания в подвале

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Возгорание утеплителя произошло в подвале школы на юго-западе Москвы, 110 человек (84 ребенка и 26 сотрудников заведения) эвакуированы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В здании школы ул. Новочеремушкинская улица, д. 62, к. 2 сработала противопожарная сигнализация. Установлено, что происходило тление утеплителя в подвале на площади 3 кв.м., оно ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

В результате инцидента пострадавших нет. Все эвакуированные переведены в соседний корпус, сообщил источник.

В столичном главке МЧС также подтвердили ликвидацию тления утеплителя и отсутствие пострадавших в результате инцидента в школе.