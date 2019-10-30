На Боровском шоссе столкнулись 14 автомобилей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Крупная автомобильная авария в районе деревни Ликова в новой Москве стала причиной ограничения движения на Боровском шоссе, сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы.

Там отметили, что авария произошла примерно а 17:00 по московскому времени. Никто не пострадал. ГИБДД сообщает, что точное количество машин, попавших в аварию, уточняется. Движение на данном участке дороги затруднено.

Как сообщают СМИ, в аварии столкнулись 14 автомобилей.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробка образовалась на Боровском шоссе в обе стороны движения.