Поиск

На станции метро "Павелецкая" в Москве произошло задымление

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Небольшое задымление произошло на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии московском метро, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задымление возникло в одном из технических помещений. Сотрудники оперативно сориентировались и при помощи имевшихся средств самостоятельно справились с ним", - сказал источник.

Причиной задымления, по предварительным данным, стало короткое замыкание. "Станция работает в штатном режиме", - добавил собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Павелецкая Замоскворецкая линия Москва

Новости

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Мэрия Москвы заказала разработку новой транспортной стратегии до 2040 года

Мэрия Москвы заказала разработку новой транспортной стратегии до 2040 года

Последняя ночь октября стала самой морозной в Москве с начала осени

Суд в Москве арестовал до конца года фигуранта "дела 27 июля" Новикова

Пассажир упал на пути станции "Маяковская" московского метро

СКР сообщил, что новый фигурант "дела 27 июля" признал вину в избиении полицейского

СКР сообщил, что новый фигурант "дела 27 июля" признал вину в избиении полицейского

Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

Власти Москвы отозвали согласование "Правому маршу" и разрешили "Русский марш"

Власти Москвы отозвали согласование "Правому маршу" и разрешили "Русский марш"

В МГУ заявили, что поддерживающим аспиранта Мифтахова студенткам грозит отчисление

Риелторы назвали стоимость самой дешевой "однушки" в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');