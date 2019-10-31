На станции метро "Павелецкая" в Москве произошло задымление
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Небольшое задымление произошло на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии московском метро, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Задымление возникло в одном из технических помещений. Сотрудники оперативно сориентировались и при помощи имевшихся средств самостоятельно справились с ним", - сказал источник.
Причиной задымления, по предварительным данным, стало короткое замыкание. "Станция работает в штатном режиме", - добавил собеседник агентства.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.