На востоке Москвы загорелся склад

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Огонь охватил здание склада на востоке Москвы, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в четверг.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в отдельно стоящем складском здании по адресу улица Электродная, д.8, сооружение 14. На стеллажах загорелась продукция (какая именно, не уточняется). Площадь возгорания составляет около 150 квадратных метров.

Со слов администрации объекта, людей на складе нет, отметили в МЧС.