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Жильцам дома в Подмосковье вернут более 3,7 млн рублей переплаты за отопление

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Управляющая компания (УК) из Ленинского городского округа в Подмосковье, нарушавшая правила начисления платы за отопление, вернет жителям одного из домов в этом районе более 3,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

По данным ведомства, нарушения допустила компания "Самолет-Сервис". УК уже рассчитала скорректированную сумму платежей за отопление жителям дома №2 на Литературном бульваре в микрорайоне Пригород Лесное деревни Мисайлово (Ленинский городской округ). "Его результаты (результаты пересчета - ИФ) будут отражены в платежных документах за октябрь 2019 года", - говорится в сообщении.

Инспекторы установили, что УК не учла всех требований жилищного законодательства по расчету коммунальных услуг. Госжилинспекция Московской области выдала предписание перейти на правильный порядок расчетов.

Таким образом собственникам и нанимателям 672 квартир и 19 нежилых помещений вернут 3 млн 754 тыс. рублей - в среднем более 5 тысяч рублей на помещение.

Самолет-Сервис Госжилинспекция Московская область

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