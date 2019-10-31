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В Подмосковье водитель сбил двоих детей и скрылся с места ДТП

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Автомобилист в Подмосковье сбил двоих детей на пешеходном переходе и скрылся, его ищут полицейские, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.

Как заявили в пресс-службе управления, инцидент произошел в четверг, 31 октября, около 15:20 на 1 км автодороги "Москва-Касимов" в поселке Томилино. Водитель за рулем автомобиля "ВАЗ" сбил двух мальчиков 10 и 12 лет, они получили травмы.

Сотрудники полиции разыскивают виновника ДТП.

МВД Московская область Томилино

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