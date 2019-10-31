Двоих детей, объявленных в розыск вологодскими приставами, нашли в Москве

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Полиция нашла в Москве детей, объявленных в розыск вологодскими приставами.

Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщает в четверг, что несовершеннолетних нашли в одной из квартир. В настоящее время полицейские передали детей матери.

С кем дети были в Москве, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области приставы объявили в розыск 6-летнюю девочку и 3-летнего мальчика, которых увез в неизвестном направлении отец. Родители детей в разводе, по решению суда оба ребенка должны жить с матерью. Во время одной из встреч с отцом тот не вернул домой сына и дочь. Детей искали с начала октября.