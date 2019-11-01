Собянин сменил глав управ более половины районов Северо-Восточного округа Москвы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Распоряжениями мэра Москвы Сергея произведена ротация глав управ девяти районов из 17, расположенных в Северо-Восточном округе столицы.

Соответствующие документы опубликованы в пятницу вечером на сайте мэрии Москвы.

Так, в соответствии с распоряжением мэра, по собственной инициативе в связи выходом на пенсию с госслужбы был уволен глава управы Ярославского района Сергей Киржаков. На его место в Ярославском районе был назначен Михаил Бурцев, который до последнего времени возглавлял управу района Ростокино. В свою очередь Ростокино теперь руководит Светлана Гордикова, работавшая главой управы района Марьина Роща. Новым главой Марьиной Рощи стал Владимир Литовский, руководивший районом Отрадное. Район Отрадное теперь возглавляет Павел Литовченко, занимавший пост главы Лосиноостровского района, управу которого теперь возглавляет Роберто Леонов.

Другим распоряжением Собянина новым главой управы района Северный назначена Екатерина Потапенко, работавшая главой Алексеевского района. Главой управы Алексеевского района стал Вадим Бужгулашвили, занимавший пост главы района Бибирево. Это район, в свою очередь, теперь возглавляет Сергей Юрьев, работавший главой управы района Лианозово. А новым главой Лианозова назначена Елена Колесова, руководившая управой района Северный.