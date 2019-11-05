В Москве зафиксировали рекордный спрос на покупку нежилых помещений у города

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - С начала 2019 года в городских аукционах по продаже нежилых помещений участвовало наибольшее количество претендентов за последние пять лет, сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

"Больше 2,5 тысяч претендентов принимали участие в аукционах за право приобретения нежилых помещений напрямую у города", - цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова. В департаменте также отметили, что в 2018 году в городских торгах по продаже нежилых помещений участвовали 1,4 тысячи человек, в 2017 году - чуть больше 1 тысячи, а в 2015 - всего 973 претендента.

В ведомстве добавили, что повышению популярности торгов способствовали перевод всех процедур по продаже нежилых помещений в электронный вид и большое количество предложений от города, отметили в пресс-службе. Через электронные процедуры Москва выставляет на продажу объекты недвижимости из имущественной казны столицы, а также помещения, находящиеся в ведении государственных унитарных предприятий и акционерных обществ.

Как пояснил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, на продажу выставляются помещения разной площади, расположенные в различных районах и округах столицы, и это разнообразие сказалось на повышении общего уровня конкуренции.

"Самое маленькие помещение, которое выкупил победитель электронного аукциона в этом году, было площадью 9 квадратных метров и располагалось в центре города на 2-м Казачьем переулке. Площадь самого большого (помещения - ИФ) почти достигла 1,5 тысячи "квадратов". И за 9 месяцев популярностью пользовались коммерческие помещения во всех округах столицы, благодаря чему уровень конкуренции на таких аукционах вырос с 5 участников в 2015 до 7 - в этом", - отметил Дегтев.

По его словам, стали нередкими случаи, когда один аукцион набирает до 50 участников. Так, на помещение площадью 36 кв. метров на западе столицы по адресу Мосфильмовская улица, дом 39 корпус 1 в этом году претендовали сразу 47 участников.

Всего за девять месяцев 2019 года через городские аукционы были реализованы 346 нежилых помещений, заключили в департаменте.