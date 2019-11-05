СКР завел уголовное дело по факту смерти подростка в Москве после удаления зуба

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего из-за некачественного оказания стоматологических услуг в одной из московских клиник, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Дело заведено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, уточнила Иванова.

По данным следствия, в августе 2019 года в одной из московских клиник подростку удалили зуб. Через несколько дней он вновь обратился к врачу из-за возникших осложнений. Спустя месяц несовершеннолетний был госпитализирован из-за сильного кровотечения и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавила представитель ведомства.