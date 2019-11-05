Неизвестный "заминировал" лютеранский собор Петра и Павла в Москве

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Экстренные службы Москвы проверяют анонимную информацию об угрозе взрыва в евангелическо-лютеранском Кафедральном соборе святых Петра и Павла, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступила информация об угрозе взрыва по собору в Старосадском переулке", - сказал собеседник агентства.

Кафедральный собор Святых Петра и Павла в Старосадском переулке ⛪ pic.twitter.com/KKuLxeHP6C — Интересная Москва (@streetofmoscow) May 8, 2019

Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла — лютеранский собор в Москве, расположенный по адресу Старосадский переулок, 7/10 у метро Китай-город. Здание собора было построено в 1903—1905 годы, в нем находится один из старейших органов в России.