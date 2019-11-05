Неизвестный "заминировал" лютеранский собор Петра и Павла в Москве
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Экстренные службы Москвы проверяют анонимную информацию об угрозе взрыва в евангелическо-лютеранском Кафедральном соборе святых Петра и Павла, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"Поступила информация об угрозе взрыва по собору в Старосадском переулке", - сказал собеседник агентства.
Кафедральный собор Святых Петра и Павла в Старосадском переулке ⛪ pic.twitter.com/KKuLxeHP6C— Интересная Москва (@streetofmoscow) May 8, 2019
Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла — лютеранский собор в Москве, расположенный по адресу Старосадский переулок, 7/10 у метро Китай-город. Здание собора было построено в 1903—1905 годы, в нем находится один из старейших органов в России.