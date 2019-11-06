Аэроэкспрессы в "Шереметьево" начнут отправляться из Одинцово

Они будут интегрированы в Московские центральные диаметры

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут отправляться из подмосковного Одинцово, а нынешний пункт отправления на Белорусском вокзале станет промежуточной остановкой, сообщила в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.

"Уже с июля два-три рейса в день - первые и последние - "Аэроэкспресс" в тестовом режиме отправляется из Одинцово. Но с открытием МЦД-1 поезда будут полностью интегрированы в городскую сеть", - сказала она.

"Мы будем стартовать из Одинцово, скорее всего, на наших новых двухэтажных поездах производства швейцарской компании Stadler и до Белорусского вокзала следовать со всеми остановками в режиме МЦД - Сколково, Тестовская и др. Остановка на Белорусском вокзале не будет начальной, она будет длиться две минуты - по нашему опыту, этого достаточно, чтобы пассажиры с багажом сели в поезд. И от Белорусского вокзала поедем, как и сейчас, в "Шереметьево" с остановкой Окружная, плюс добавится остановка на Савеловском вокзале. График формирует РЖД, и сейчас он находится в разработке", - добавила Бисембаева.

По ее словам, время в пути между Одинцово и "Шереметьево" сейчас составляет 90 минут, при этом время в пути от Белорусского вокзала до аэропорта занимает 35 минут. По оценкам компании, удлинение маршрута позволит увеличить количество пассажиров на этом направлении до 1 млн человек.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы ("Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково"). Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и семь одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% - у "Российских железных дорог".