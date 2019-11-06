Москвич, укравший у дяди дорогие картины советских художников, пойдет под суд

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении молодого москвича, похитившего у дяди дорогостоящие картины советских художников и несколько икон, направлено в Гагаринский районный суд столицы для рассмотрения по существу, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

"Гагаринская межрайонная прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя столицы. Следственными органами он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере)",- сказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый взял ключи от квартиры своего дяди и украл у него картины известных художников, а также иконы. Общая стоимость похищенного, согласно заключению экспертизы, составила более 9 млн рублей. "В настоящее время украденное имущество возвращено потерпевшему",- добавили в Генпрокуратуре.

Осведомленный источник рассказал "Интерфаксу", что среди похищенных работ были девять шаржей и набросков Кукрыниксов, работы художников Анатолия Зверева, Дмитрия Красноперцева, Розалии Рабинович, Евгения Гинзбурга, Роберта Фалька и других, а также две иконы неизвестных мастеров.