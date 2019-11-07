Полиция задержала москвича за хранение оружия и боеприпасов в своей квартире

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в хранении оружия и боеприпасов в квартире в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

"В полицию поступило сообщение от жительницы столицы о том, что ее знакомый в квартире хранит оружие и боеприпасы. В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции в Староконюшенном переулке задержали подозреваемого - 29-летнего москвича", - говорится в сообщении управления на сайте.

Во время осмотра квартиры задержанного было обнаружено и изъято два предмета, схожих с пистолетами, 15 патронов, которые, согласно экспертной оценке, являются штатными боеприпасами калибра 9 мм, девять патронов калибра 7,62 мм, являющиеся штатными патронами к револьверу системы "Наган". В полиции пояснили, что все эти патроны исправны и пригодны для стрельбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказали в пресс-службе.