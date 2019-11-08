Поиск

Полиция освободила мужчину, похищенного из дилерского автоцентра в Москве

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали двоих подозреваемых в похищении мужчины из дилерского автоцентра в Москве. Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД Москвы.

"Поступило сообщение о том, что на территории дилерского автоцентра, расположенного на Рублевском шоссе, двое злоумышленников связали мужчину, силой посадили в свою автомашину и с места происшествия скрылись", - сказали в пресс-службе главка.

В рамках плана "перехват" на МКАД этот автомобиль обнаружили и остановили. "Задержаны водитель и пассажир. На заднем сидении автомашины обнаружен связанный мужчина", - сообщили в полиции.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Москва

Новости

Москва закупит оборудование для видеонаблюдения на 1,2 млрд рублей

Москва закупит оборудование для видеонаблюдения на 1,2 млрд рублей

Гидрометцентр пообещал москвичам теплые выходные

Полиция задержала москвича за хранение оружия и боеприпасов в своей квартире

Мужчина под наркотиками попытался спрыгнуть с моста над Москвой-рекой

Самолет прервал вылет из московского "Шереметьево" в Ригу

Суд отказался запретить систему распознавания лиц в Москве

Бывшего следователя МВД будут судить за хищение изъятых миллионов

Аэроэкспрессы в "Шереметьево" начнут отправляться из Одинцово

Аэроэкспрессы в "Шереметьево" начнут отправляться из Одинцово

Мосгорсуд подтвердил родительские права участвовавших в акции 27 июля супругов

Дело "Седьмой студии"

Мединский связал мат в "Гоголь-центре" с нефедеральным статусом театра

Мединский связал мат в "Гоголь-центре" с нефедеральным статусом театра
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');