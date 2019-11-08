Полиция освободила мужчину, похищенного из дилерского автоцентра в Москве

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали двоих подозреваемых в похищении мужчины из дилерского автоцентра в Москве. Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД Москвы.

"Поступило сообщение о том, что на территории дилерского автоцентра, расположенного на Рублевском шоссе, двое злоумышленников связали мужчину, силой посадили в свою автомашину и с места происшествия скрылись", - сказали в пресс-службе главка.

В рамках плана "перехват" на МКАД этот автомобиль обнаружили и остановили. "Задержаны водитель и пассажир. На заднем сидении автомашины обнаружен связанный мужчина", - сообщили в полиции.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.