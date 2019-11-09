Ставший фигурантом дела о мошенничестве экс-мэр Истры скрылся от следствия

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Бывший мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, но скрылся от следствия, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его данным, в отношении Вихарева возбуждено уголовное дело по статье 159.4 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Как рассказал собеседник агентства, экс-мэр Истры подозревается в присвоении средств, выделенных по муниципальным контрактам на благоустройство территорий.

По его данным, ущерб нанесенный бывшим главой города, составляет, по меньшей мере, 100 млн рублей. Однако, как добавил источник, в деле несколько эпизодов, поэтому сумма может возрасти.

Как отметил собеседник агентства, присвоенные деньги, по версии следствия, бывший мэр переводил в аффилированные структуры.

По его словам, в уголовном деле пять фигурантов, в настоящее время задержаны трое: заместитель Вихарева и два предпринимателя. "Сам Вихарев и бизнесмен, участвовавший в преступных схемах, ударились в бега и объявлены в розыск", - отметил источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.