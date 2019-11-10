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Поджигатель квартиры в Москве получил пожизненный срок за гибель трех человек

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима 32-летнего Виктора Бондаренко за поджог квартиры на востоке города, в результате которого погибло трое жильцов.

Мужчина признан виновным в убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

6 февраля 2018 года в квартире дома на Новокосинской улице, в которой проживала семья из семи человек, произошло возгорание. В результате трое детей и их отчим получили ожоги, мама и бабушка скончались на месте происшествия, а дедушка умер позднее в больнице.

Следствие установило, что в день трагедии в квартире находился бывший муж погибшей. За столом пили алкоголь, гость на почве ревности решил убить семью. Дождавшись, когда все уснут, он взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью, поджег стены и занавески в двух комнатах, а затем вышел из квартиры и закрыл ее на ключ. Бондаренко признал вину в полном объеме.

Мосгорсуд Виктор Бондаренко

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