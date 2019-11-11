В Москве наметился дефицит жилья бизнес-класса

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Москве предложение новостроек бизнес-класса сократилось на 30% в годовом измерении, показало исследование Knight Frank.

"По итогам третьего квартала 2019 года на первичном рынке жилья бизнес-класса Москвы на продажу было выставлено 12 800 лотов общей площадью более 1,02 млн квадратных метров. За последний квартал объем предложения сократился на 8%, в годовой динамике - на 15%, а с начала 2018 года количество квартир и апартаментов в продаже уменьшилось почти на треть", - сообщила компания.

Аналитики связывают сокращение предложения с преимущественно повышенным спросом. Также сейчас отмечается замедление темпов вывода новых проектов на рынок: по данным экспертов, за последний квартал в продажу вышло всего три объекта и шесть корпусов в уже представленных на рынке комплексах.

Цены на жилье в новостройках бизнес-класса продолжают расти, говорится в исследовании. В третьем квартале средняя стоимость квадратного метра достигла 285 000 рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

"Ускорение темпов роста (цены. - ИФ.) было отмечено не только в проектах, перешедших на продажи по эскроу-счетам, но и в жилых комплексах, продолжающих вести реализацию по старым правилам", - подчеркивают аналитики.

Дефицит предложения может вызвать дальнейший рост цен, считают они.

"Динамика рынка новостроек бизнес-класса во многом была обусловлена замедлением темпов вывода новых объектов в продажу. Это может содействовать ускорению роста цен, что не может не радовать девелоперов, в особенности тех, чьи проекты уже перешли на продажи по эксроу-счетам", - говорит директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

При этом, по данным экспертов, в настоящее время только 12% строящегося жилья бизнес-класса возводится с привлечением счетов эскроу.

Согласно обзору, спрос на новостройки также показывает отрицательную динамику в этом году. В частности, в третьем квартале было заключено 3400 сделок, что меньше на 8% аналогичного показателя прошлого года.