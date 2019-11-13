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Группу наркодилеров в Москве осудили за продажу крупных партий спайса

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Зеленоградский районный суд Москвы отправил в колонию строгого режима группу наркоторговцев, которые изготавливали и продавали крупные партии спайса, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры российской столицы.

Злоумышленники получили от 8 до 16 лет лишения свободы, сказали в надзорном ведомстве. Они были осуждены по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в значительном размере), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 30,ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

Следствие установило, что участники банды наркодилеров сбывали спайс в крупном и особо крупном размере в 2016-2017 годах в Зеленоградском административном округе. За этот период они совершили 11 особо тяжких преступлений, связанных с оборотом наркотиков, сообщили в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что наркоторговцы изготавливали в гараже крупные партии спайса, которые затем продавались. Летом 2017 года они были задержаны полицейскими, и в ходе обысков было изъято более 2 кг наркотиков.

Уголовное дело в отношении организатора группировки было рассмотрено отдельно.

Зеленоград Москва

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